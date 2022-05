Suspeito de matar sitiante é preso após passar dois meses foragido

O caso aconteceu no dia 5 de março deste ano. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi morta com tiro de espingarda na região da cabeça. As investigações apontaram Ezenildo como o principal suspeito do crime. Ele era vizinho de Claudimar.

Segundo a Polícia Civil, os homens começaram a se desentender porque o gado de um começou a invadir o pasto do outro. No dia do crime, a vítima teria ido até a propriedade vizinha e discutido com a mulher do suspeito.