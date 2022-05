Suspeito de matar jogador de futebol morre após troca de tiros com a polícia

Um homem chamado Ítalo Rodrigues Sousa Cipriano, de 23 anos, apontado como principal suspeito de ter matado o jogador de futebol Francisco Douglas Soares Alves, foi morto durante uma troca de tiros com a polícia, em Iracema, no Sul do estado, neste sábado (7), horas após o crime. A informação foi divulgada pela Polícia Militar.

Segundo a PM, após localizar o suspeito do crime no município de Iracema, foi feito um cerco policial por viaturas das polícias Militar e Civil e, no momento em que ele viu os policiais, fugiu pulando muros de residências próximas e fez disparos com arma de fogo na direção contra os policiais.

Ainda de acordo com a PM, as equipes policiais revidaram os disparos e o suspeito chegou a ser atingido, mas seguiu tentando escapar, e se escondeu em uma residência, no Centro de Iracema. O suspeito resistiu ao pedido dos policiais para que ele largasse a arma que portava, e fez novos disparos.

A Polícia Militar informou que novamente os policiais atiraram contra o suspeito, que foi ferido e caiu no local. Em seguida, ele foi levado para o Pronto Socorro no município de Iracema, ainda com vida, chegou a receber os primeiros atendimentos médicos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Conforme informações verificadas em consulta à DICAP (Divisão de Inteligência e Captura) da Secretaria de Justiça e Cidadania, há registro de passagem do suspeito pelo sistema prisional pelo crime de tráfico de drogas. Além disso, ele também era integrante de uma facção criminosa.

Com Ítalo Rodrigues Sousa Cipriano foram apreendidos um revólver calibre 38 e seis munições, sendo cinco deflagradas e uma intacta. O caso foi apresentado, com um Auto de Resistência à Prisão, na Delegacia da Polícia Civil em Iracema para as devidas providências.

O crime

O jogador de futebol Francisco Douglas Soares Alves, de 26 anos, morreu na madrugada desse sábado (7), com um tiro disparado após uma discussão em um bar no município de Iracema, no Sul de Roraima.

Para a Polícia Militar, o dono do estabelecimento disse que a vítima e o suspeito discutiram ainda no local. Em certo momento, Douglas foi puxado e levado para perto de um carro. Ele ainda empurrou o suspeito mas, logo em seguida, foi atingido por um disparo de arma de fogo, segundo informou a PM.

Francisco Douglas Soares Alves tentou reagir, mas caiu e permaneceu no chão. Após o crime, o suspeito entrou no veículo e fugiu em alta velocidade.