Suspeito de estrangular e matar professora é achado morto em cela de presídio

Pedro Holanda Freitas Neto, o principal suspeito de matar a professora de filosofia Fernanda Herlana Tenório, foi encontrado morto na cela onde estava preso em Porto Velho, no domingo (8). O suspeito, de 33 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após ter se envolvido em um acidente no sábado (7).

A morte de Pedro Holanda será investigada pela Polícia Penitenciária uma vez que, o suspeito foi encontrado com sinais de enforcamento dentro da cela do presídio José Mário Alves, conhecido como Urso Branco.

A Polícia Militar, junto com a Perícia Criminal e o Instituto Médico Legal (IML), estiveram no presídio e removeram o corpo de Pedro.

Escola em luto

A Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Brasília, onde Fernanda lecionava a disciplina de filosofia, decretou luto pela professora e suspendeu as aulas desta segunda-feira (9).

O sepultamento do corpo da professora aconteceu na tarde do domingo (8), em um cemitério de Porto Velho.

Cláudia Setúbal, colega de Fernanda, trabalha na mesma escola e disse ao g1 que a mãe da vítima está abalada e que pretende ir embora de Porto Velho.

“A mãe dela estava muito abalada. Em poucas palavras, é isso. É provável que ela retorne para Cuiabá, disse que não quer ficar aqui depois dessa tragédia“, comentou.

Feminicídio

O corpo de Fernanda foi encontrado na casa onde ela morava, na Rua José de Alencar em Porto Velho, na noite da última sexta-feira (6).

No boletim de ocorrência registrado como feminicídio, uma amiga da vítima disse à polícia que ao perceber a ausência de Fernanda nas redes sociais, foi até a casa dela para conferir se estava tudo bem.

Aulas da escola onde a professora trabalhava estão suspensas em Porto Velho

Quando a polícia chegou ao local, encontrou a vítima com várias lesões pelo corpo. Os agentes então acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito. A vítima morava com seu companheiro, mas ele não estava no local.

Momentos depois o companheiro dela foi preso. Ele era apontado como principal suspeito do crime. O homem foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após se envolver em um acidente de trânsito.