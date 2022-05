Suspeito de envolvimento em chacina na zona rural de Rio Branco é preso no interior após dois anos

Um rapaz de 20 anos foi preso por envolvimento em uma chacina que deixou ao menos sete pessoas mortas em um bar no dia 18 de janeiro de 2020 na Rodovia Transacreana, zona rural de Rio Branco. Ele foi encontrado pela polícia no km 67 da BR-364 em uma propriedade rural de Manoel Urbano, no interior.

Na época, o jovem era menor de idade e, portanto, a polícia cumpriu um mandado de internação contra o suspeito. O pedido judicial foi feito pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Além desse crime, o rapaz era procurado também pela morte de Lougan Tayson Rodrigues de Souza. O homicídio ocorreu em fevereiro de 2020 na Rua Jatobá, bairro Airton Sena, em Rio Branco.

Chacina

Um grupo de criminosos chegou ao bar e atirou nas pessoas que estavam no local. As vítimas que morreram no local foram: Leonardo de Lima Maia, de 32 anos; Wilson Macedo Brito, de 34, João Victor Gomes de Oliveira, de 16 anos; Marcos Lázaro Gomes de Almeida, de 35; Moisés Andrade da Silva, de 42 anos, e Rosaldo Barroso de Freitas.

Após um mês, Railson Silva de Souza, de 20 anos, que também estava no local, morreu no pronto-socorro. Ele foi baleado na cabeça.

Segundo a polícia, os criminosos roubaram uma caminhonete, quilômetros antes do bar, e foram para o local. No dia 19 de janeiro daquele ano, a Polícia Militar (PM-AC) chegou a informar que o bar era frequentado por membros de facção.

Ainda na noite do dia 18 de janeiro, Matheus Vieira Cardoso foi morto a tiros no Ramal Bom Jesus, no bairro Vila Acre, também na região do Segundo Distrito da capital acreana.