Suspeito da morte de dois policiais no Ceará não tinha antecedentes criminais; veja a identidade ele

O suspeito de matar dois policiais rodoviários federais na manhã desta quarta-feira (18) em Fortaleza não tinha antecedentes criminais. Ele foi identificado como Antônio Wagner Quirino da Silva, de 31 anos, por meio necropapiloscopia, técnica utilizada pelos peritos para realizar a identificação de pessoas mortas por meio das impressões digitais.

Horas após o ocorrido circularam nas redes sociais informações e fotos de que o autor do crime contra os agentes seria uma ex-fuzileiro naval, informação que foi desmentida pela Policia Rodoviária Federal (PRF).

Os dois agentes foram mortos a tiros em um trecho da rodovia BR-116 com a Avenida Oliveira Paiva, no Bairro Cidade dos Funcionários. Em seguida, o autor dos disparos foi morto por um policial que passava pela via.

Um vídeo feito por testemunhas e que pode ser visto acima mostra o momento do tiroteio. É possível ouvir sete disparos. Em outro vídeo, o suspeito aparece andando entre os carros antes do crime.

Os dois policiais que estavam patrulhando a via retiraram um homem em situação de rua que transitava entre os carros, segundo a Secretaria da Segurança Pública. Após ser abordado, o homem tomou a arma de um dos policiais e os matou. De acordo com o policial rodoviário Márcio Moura, antes, os agentes atenderam o motorista de veículo em pane, no acostamento da rodovia.

Autoridades lamentam

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, lamentou as mortes em mensagem em rede social: “Hoje é um dia triste para as famílias de dois queridos colegas da PRF e para todos nós do #MJSP [Ministério da Justiça e Segurança Pública] e da corporação devido às mortes de dois PRFs em Fortaleza”, disse.

A governadora do Ceará, Izolda Cela, também lamentou a perda dos policiais: “Lamento profundamente o episódio em que dois policiais da PRF perderam a vida, hoje, na BR-116, em Fortaleza”.

A PRF lançou nota de pesar pelos profissionais mortos. “O falecimento dos nossos policiais entristece toda a corporação”, disse.

Polícia Federal vai investigar

O caso será investigado pela Polícia Federal. Uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) recuperou as armas dos agentes rodoviários que foram tiradas durante a ação criminosa. Agentes da PRF, do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), da Polícia Militar, e de outras forças de segurança foram ao local da ocorrência. Um helicóptero da PM também foi acionado e pousou na pista.

Inicialmente havia a suspeita de que um segundo homem estaria envolvido no crime, mas essa informação foi descartada.

Por conta da ocorrência, o trânsito no trecho foi bloqueado e havia um congestionamento na região nesta manhã.

Por MCEARA.COM