Suspeito abre fogo dentro de supermercado e mata 10

Um rapaz de 18 anos invadiu um supermercado e deixou ao menos dez pessoas mortas e outras três feridas, neste sábado (14), na cidade de Buffalo, no estado de Nova York, nos Estados Unidos.

“Dez pessoas foram assassinadas por um homem vestido com uma armadura e armado com um rifle muito potente. E outras três estão feridas, sendo que duas delas estão em estado grave”, informou o jornal The Buffalo News, com base em declarações de um oficial da polícia presente no local do crime e de outra fonte próxima às autoridades.

Ainda de acordo com o jornal, cinco corpos foram encontrados no estacionamento do supermercado. “Balas e sangue estão por toda parte”, disse a fonte ao jornal local.

A polícia de Buffalo informou, ao chegar à cena do crime, que houve “disparos em massa” em um pequeno supermercado. Um suspeito foi preso.

O comissário de polícia de Buffalo, Joseph Gramaglia, afirmou, em entrevista coletiva, que o atirador estava fazendo uma transmissão ao vivo no momento em que efetuou os disparos. A governadora de Nova York, Kathy Hochul, disse no Twitter que está monitorando a situação.

“Estou monitorando de perto o tiroteio dentro de um supermercado em Buffalo. Nós oferecemos assistência às autoridades locais. Se você está em Buffalo, por favor evite a área e acompanhe as orientações das equipes locais”, afirmou.

O homem entrou no supermercado e começou a atirar a esmo nos clientes. Um segurança que trabalhava no local percebeu e disparou várias vezes contra o suspeito, mas ele estava com colete à prova de balas e não se feriu. O segurança foi morto pelo atirador.

