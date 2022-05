SURTO: Usuário de drogas ateia fogo na própria casa

Na noite desta quinta-feira, 12, a Brigada de Combate a Incêndios do Corpo de Bombeiros Militar, foi acionada por moradores da Rua Guarani, no bairro do Bosque que informaram que uma residência estava pegando fogo.

De acordo com informações o proprietário da casa conhecido como professor Paulo, seria dependente químico e estaria a mais de quinze dias fazendo uso de entorpecentes teria sofrido um surto psicótico e ateou fogo na própria residência em seguida fugiu.

Paulo foi a casa da irmã, que mora próximo, pediu um fósforo e ao retornar para casa, em um possível surto ele ateou fogo na própria residência.

Possivelmente a casa era usada somente por usuários de drogas, pois não tinha móveis que podem indicar que ali residiam família ou até mesmo o professor Paulo, como é conhecido pelas redondezas.

Os Bombeiros conseguiram controlar o princípio incêndio que atingiu um cômodo da casa e evitou maiores problemas que o fogo poderia causar.