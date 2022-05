Stênio Garcia diz que foi demitido da Globo por WhatsApp e detona ex-diretor: “Ridículo”

Desde a sua saída da Rede Globo, em 2020, Stênio Garcia, 90 anos, não esconde de ninguém seu ressentimento. O ator diz que recebeu a notícia de sua saída pelo WhatsApp, já que a pandemia de Coronavírus exigia o isolamento social. Por isso, o veterano não teve direito nem a despedida que esperava da empresa na qual trabalhou durante 47 anos. Nesse sábado (21), em entrevista concedida ao “Notícias da TV”, o artista voltou a acusar Silvio de Abreu de perseguição nos bastidores do canal, algo que o ex-diretor da casa nega.

O ator já criticou a emissora algumas vezes e o ex-diretor de dramaturgia, Silvio de Abreu, que foi autor da emissora por décadas. “Acho uma pena, porque me sinto com fôlego ainda para trabalhar algum tempo. Eu gostava de trabalhar na emissora. Não tinha a menor noção de que teria uma perseguição individual sobre isso, só soube depois.“, disse logo a princípio Stênio Garcia.

Marilene Saade, esposa do famoso que também participou do bate-papo, explicou que a mensagem do fim do contrato chegou no celular dela, por WhatsApp.

Em seguida, Stênio comentou que tem uma antiga rixa com o ex-diretor de dramaturgia da Globo: “Foi por uma razão meio boba. Minha mulher tinha falado mal do Silvio de Abreu no Instagram. Eu acho que qualquer pessoa que interfira no processo de trabalho de alguém não é bom, foi péssimo. Ele não é muito bom-caráter, não.“, disparou ainda.

O desentendimento teria acontecido por conta de um relacionamento que o ator teve com Cleyde Yáconis (1923-2013), grande amiga do novelista, a quem Abreu acredita que o artista fez mal: “Se ele procura tirar medidas sobre a pessoa que está trabalhando ao lado dele, não é boa pessoa, não quero confabular nada sobre ele. Descobri depois que ele misturou coisas pessoais com profissionais, isso não gosto, não. Ridículo, muito bobo“, opinou Garcia, na sequência.

Ex-diretor da Globo se pronuncia

Silvio de Abreu também deu sua versão dos fatos. O ex-diretor negou que tenha perseguido o veterano na Globo: “Essa história é completamente falsa. Nunca aconteceu. Primeiro porque não cabia a mim contratar ou dispensar quem quer que fosse, esse trabalho era do RH. Eu nunca fui consultado sobre a dispensa do senhor Stenio Garcia, e ele nunca me procurou enquanto eu estava no cargo para me pedir nada ou falar que tinha recebido aviso de dispensa.“, afirmou ao portal de notícias.

Além disso, Silvio também negou que tenha algo contra Stênio: “Nunca tive nem tenho nada contra o excelente ator Stênio Garcia, dono de uma carreira brilhante no teatro, no cinema e na televisão brasileira e lamento profundamente que um talento tão grande desça tão baixo para acusar com uma calúnia descabida um profissional que sempre admirou e respeitou o seu talento.“, disse.

