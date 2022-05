Sócio de Anitta, Daniel Trovejani termina com Juliette e volta para ex-noiva

Sócio e ex-namorado de Anitta, Daniel Trovejani terminou com Juliette. Discretos no relacionamento, os dois estavam juntos desde meados do ano passado. Segundo informações de pessoas próximas ao (agora ex) casal, Daniel se reconciliou com a ex-noiva, a modelo Priscilla Moura.

Os dois foram flagrados juntos em uma festa de aniversário, recentemente. De forma discreta, Daniel até aparece num dos stories compartilhados por Priscilla, no Instagram. Ela, porém, apagou o registro pouco tempo depois.

Ainda de acordo com o relato de fontes, os dois têm ido juntos para a academia, por exemplo. Ambos não gostam de exposição.

No ano passado, Priscilla havia confirmado que o término do relacionamento aconteceu em julho. No mesmo mês, Daniel foi fotografado com Juliette num passeio de lancha no Rio. Os rumores de relacionamento entre o sócio da Poderosa e a ex-BBB começaram logo após o flagra.

Em março deste ano, Daniel foi clicado acompanhando o show de Juliette da mesa de som, no Rio. Apesar do tempo juntos, os dois não chegaram a assumir o romance publicamente.

Fonte: Yahoo!