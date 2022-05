Sobrevivência policial: Sejusp concede certificado a integrantes da segurança institucional do MPAC   

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), durante ato solene realizado na tarde desta segunda-feira, 23, conferiram a entrega de certificados aos 16 alunos concludentes do treinamento de Sobrevivência Policial e Segurança de Autoridades, ministrado pela Sejusp, no período de 5 a 7 de abril, que também contemplou policiais do GAECO, NAT e Segurança do procurador-geral de Justiça.

Durante a solenidade de certificação, que aconteceu na sede administrativa do MPAC, o secretário Paulo Cézar Rocha dos Santos, ao parabenizar os formandos e o MP acreano, destacou a importância do curso, enfatizando o conhecimento para o uso progressivo da força e para agir com menor risco à sociedade e ao próprio policial.

Ainda em sua fala, o titular da Sejusp lembrou da expressiva queda no índice de mortes provocadas pelas forças policiais do Acre, apontada pelo G1 nacional (Monitor da Violência), cuja redução (- 58%) foi a maior entre todas as Unidades da Federação, comparando-se os anos de 2020 e 2021. “Acredito que só estando capacitado efetivamente para utilizar uma arma de fogo é que dificilmente nós vamos oferecer risco à sociedade”, asseverou Paulo Cézar.

O procurador-geral do MP, Danilo Lovisaro do Nascimento, também enfatizou a importância do treinamento. “Para nós é muito importante essa parceria e a realização desse curso é fundamental, para que membros e servidores do MPAC tenham a tranquilidade para exercer as suas funções sabendo que estão com profissionais de segurança ao lado deles bem treinados e capacitados. Queremos estabelecer uma rotina de treinamentos para que seja algo constante a partir de agora“.

Os instrutores, cel. PM Assis Martins (Caveira 11), 2° sgt. PM Edivaldo Figueiredo (Caveira 48) e o policial penal Kiuly Sá, que também prestigiaram o ato solene, desenvolveram, durante o treinamento, técnicas policiais de combate velado, proteção e evasão de autoridades em situação de risco, planejamento para proteção de autoridades que venham em agenda oficial ao estado, entre outras técnicas.

O evento também contou com as presenças do corregedor-geral do MPAC, procurador Álvaro Luiz Araújo Pereira, da procuradora-geral adjunta para Assuntos Administrativos e Institucionais, Rita de Cássia Nogueira Lima, do procurador-geral adjunto para Assuntos Jurídicos, Celso Jerônimo de Souza, do coordenador do Gefron, cel. PM Glayson Dantas, do comandante do GMSI/MPAC, cel. PM Romário Célio, do presidente do IAPEN, Glauber Feitoza Maia, de promotores e servidores do MPAC.

Ascom/Polícia Civil do Acre