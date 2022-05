‘Só tem índio’: dizem atores pornô em visita a Manaus; veja vídeos

Dois modelos e atores pornô, identificados como Carlos Maranhão e Jhon Ramos usaram as redes sociais para narrar viagem feita à Manaus. Ainda no desembarque do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes um deles citou que chegaram bem, graças a Deus, enquanto o outro completa ‘só tem índio’.

Internautas da capital ficaram revoltados com a fala e o vídeo ganhou repercussão negativa nas redes sociais.

Os dois usaram sua conta no Instagram para se retratar com os amazonenses. Carlos disse que não passou de uma brincadeira. Jhon, o que aparece no vídeo soltando a frase ‘só tem índio’, disse que não teve a intenção de ofender e que era uma brincadeira. “eu sempre quis conhecer Manaus, não tive intenção nenhuma”, concluiu.

Os manauaras não perdoaram as “desculpas”, um seguidor de uma página de fofoca escreveu: “bagunce comigo, mas não bagunce com MANAUS”, outro brincou “Já estava caçando eles pra dar uma flechada… agora vou dormir, pois amanhã cedo tem ritual tucandeira aqui na tribo”.

Os dois estão na cidade por conta do show de gravação do DVD da cantora Joelma, com a turnê ‘Isso é Calypso’.

Fonte: portald24am