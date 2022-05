Simone e Simaria reabrem “Bar das Coleguinhas” em álbum inédito; confira

Simone e Simaria cantaram em 2015: “Quando o mel é bom, a abelha sempre volta“. Pois as irmãs voltaram ao cenário que as consagraram em todo o Brasil: o bar. Está reaberto o “Bar das Coleguinhas 2! Para este lançamento, duas faixas inéditas da segunda edição do projeto nas plataformas digitais, com o carisma inconfundível da dupla mais animada da nossa música.

Sete anos após o enorme sucesso do DVD “Bar das Coleguinhas”, grande divisor de águas em suas carreiras, Simone e Simaria reabrem o “bar” dividido em dois EPs ainda neste semestre. Após a divulgação da primeira faixa, “Rapariga”, em janeiro, chegou a hora de conhecer mais duas canções que vem para balançar os fãs: “Homem É Tudo Igual” e “Amigas”, além das regravações “Cabou, Cabou”, “São amores” e o grande sucesso “Eu te puxo, tu me lambe”. Já o álbum completo será disponibilizado em julho.

Gravado em formato intimista na tradicional casa sertaneja Villa Country (SP), em fevereiro de 2020, o quarto DVD da carreira das irmãs contou com participações especiais e muita sofrência, além, claro, de bons modões. O novo trabalho foi inspirado no primeiro “Bar das Coleguinhas”, que levou as irmãs para o país inteiro e conquistou o público com os hits “Meu Violão e o Nosso Cachorro”, “Quando o Mel é Bom” entre muitos outros.

Após o primeiro Bar das Coleguinhas, que foi assistido por mais de 60 milhões de pessoas online, Simone e Simaria emplacaram mais sucessos com o álbum “Simone e Simaria Live” – o primeiro das artistas pela Universal Music e indicado ao Grammy Latino. As irmãs mais queridas do Brasil se tornaram personalidades destaques do entretenimento nacional, ícones de estilo, cantoras premiadas e fenômenos de vendas como pouco visto.

Simone e Simaria ultrapassaram a barreira dos gêneros com hits como “Regime Fechado” e “Loka” (em parceria com Anitta), que teve o clipe com mais acessos em 24 horas na história do Brasil (mais de 4 milhões de visualizações) e conquistou o Prêmio Multishow de Hit Chiclete, vendendo mais de 1 milhão de unidades digitais na época.

Por meio de muita batalha, as irmãs baianas trouxeram para o sertanejo o tempero de suas influências musicais – que passam pelo arrocha e o forró –, e criaram uma vertente feita hoje por 9 entre 10 cantores sertanejos. Pela originalidade, a dupla ainda concorreu ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum Sertanejo pelo fenômeno “LIVE!”.

Simone & Simaria contam hoje com mais de 22,3 milhões de seguidores no Instagram, 11 milhões de inscritos em seu canal do YouTube, onde superam 4,2 bilhões de views, e mais de 5,1 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

