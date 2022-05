Simone, após briga cruel com Simaria, aparece aos prantos na Globo e explode: “Quem tem família sabe”

Simone se emocionou muito em um relato ao programa “Encontro”, da TV Globo, exibido nesta terça-feira (10). A irmã de Simaria comentou sobre o projeto “Promessas”, que fala sobre o evangelho na televisão e que atualmente tem espaço reservado no “É de Casa”.

“O ‘Promessas’ conversa com pessoas de diversas religiões, mas que tenham realmente fé, ou que tenham uma vontade de olhar para o mundo enxergando um pouco mais a espiritualidade em sua materialidade”, explicou Fátima Bernardes antes de mostrar depoimentos de famosos.

Simone apareceu na tela falando sobre a sua experiência com o ‘Promessas’ e chegou a se emocionar. “O maior presente é cantar com a minha irmã. Eu creio que eu tenho a missão, eu vim para essa Terra com a missão de cuidar dela, de amar ela, de proteger ela. Ela é muito importante na minha vida”, disse, antes de ser interrompida pelo próprio choro.

Ao tentar se recuperar, a cantora concluiu seu pensamento sobre a relação com a irmã. “Eu acho que quem tem família e quem tem o prazer de compartilhar esse amor de verdade sabe do que eu estou falando”, afirmou.

BRIGA EM GRAVAÇÃO

Para quem não sabe, Simone e Simaria tiveram uma discussão nos bastidores do “Programa do Ratinho”, do SBT, que acabou vazando na mídia. De acordo com o TV Pop, a confusão começou após Simaria reclamar que a irmã estava cantando mais alto que ela e que não precisava ser daquele jeito.

Simone se defendeu ao dizer que só queria ajudá-la, já que naquele dia a irmã estava muito rouca. Em resposta a um fã, a artista explicou que o desentendimento foi algo comum entre elas. “Não estamos brigadas, apenas irmãos ‘brigam’… O amor que sentimos uma pela outra é maior que tudo!”, declarou.

CARREIRA NO GOSPEL

A morena, vale ressaltar, já disse que pensa em um dia se separar da dupla para seguir carreira solo no gospel por um tempo, assim como Luciano fez com Zezé Di Camargo.