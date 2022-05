Sete pessoas são presas durante operação que investiga briga de facções e 40 assassinatos

Segundo a 1ª Delegacia Especializada na Repressão de Crimes Contra a Vida, as investigações começaram após a morte de Victor Hugo Cavalcante do Carmo e a tentativa de homicídio contra outras duas pessoas, em 27 de fevereiro deste ano.

Os crimes aconteceram no bairro Lagoinha, em frente a uma casa de eventos. No local, dois suspeitos chegaram em uma motocicleta e atiraram na vítima e lesionaram outras duas pessoas.

As investigações apontam que esse crime e outras 40 mortes estariam relacionados a disputa de facções criminosas pelo domínio do tráfico de drogas na capital. Após mapeadas as vítimas, a polícia descobriu que pelo menos 20 possuíam condenação judicial e usavam tornozeleiras eletrônicas.

Estão envolvidos diretamente na operação deste sábado aproximadamente 100 policiais civis, além de policiais militares que cumprem 22 medidas cautelares. Durante o cumprimento dos mandados foram apreendidas armas e drogas.