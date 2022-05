Sete de 10 medicamentos que estavam em falta chegam em Rio Branco e são distribuídos nas unidades de saúde

As unidades de saúde de Rio Branco começaram a receber nessa segunda-feira (30) parte dos medicamentos que estavam em falta no município há três meses. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), dos 208 medicamentos ofertados na atenção básica do município, 10 chegaram a faltar e pelo menos sete já estão disponíveis e os outros três devem chegar ainda nesta semana.

“Agora estes medicamentos estão sendo repostos, estão sendo entregues pelas empresas e, graças a Deus, nesse período, vamos repor em todas as unidades de saúde. Chegaram todos? Ainda não. Tem três medicamentos específicos que, segundo os fornecedores, até o final desta semana, dois vão estar sendo entregues que são a amoxicilina em capsula e nimesulida e outro que está sendo faturado”, disse a secretária Sheila Andrade, em entrevista à Rede Amazônica.

Dos medicamentos que estavam em falta, a secretaria espera receber ainda nesta semana a nimesulida, que já está em trânsito, a amoxicicilina e o tramadol.

“Qual é a parte boa disso? É que são remédios que podem ser substituídos por outros que temos na farmácia”, pontuou.

De acordo com a farmacêutica Fernanda Chelotti, a situação ocorreu devido à falta de insumos que afetou todo Brasil. Mas, ela alerta que a situação ainda não é confortável.

“A situação do Brasil ainda não é tranquila, estamos com problema de importação de matéria-prima, tem a questão dos portos lá na china que estão com problemas para sair de lá”, explicou.

Fonte: G1ACRE