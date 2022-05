SEST SENAT divulga novas vagas de emprego

O SEST SENAT divulgou novas vagas de emprego em sua plataforma de carreiras. Os registros são online, conforme demonstraremos ao longo da matéria. Além disso, quem for contratado poderá contar com salário compatível com mercado e benefícios, como assistência média, vale-refeição e vale-transporte.

As oportunidades do SEST SENAT são para diversos municípios do país. Tanto capitais quanto cidades do interior são contempladas. Assim, existem boas chances de haver uma vaga perto de onde os candidatos moram.

Também é válido ressaltar que os cargos são diversos, contemplados diferentes áreas. Assim, os requisitos, como escolaridade, experiência e qualificação profissional, podem variar.

Vagas de emprego do SEST SENAT

Confira algumas das vagas de emprego disponíveis no SEST SENAT:

Instrutor de Esportes e Lazer – Rondonópolis (MT): inscrições vão até 03/06/2022;

Instrutor de Gestão Comportamental – Teresina (PI): inscrições vão até 24/05/2022;

Agente de Mobilizações – Juiz de Fora (MG): inscrições vão até 24/05/2022;

Auxiliar de Saúde Bucal – Belo Horizonte (MG): inscrições vão até 24/05/2022;

Promotor de Esporte e Lazer – Campos dos Goytacazes (RJ): inscrições vão até 24/05/2022;

Auxiliar de Serviços Gerais – Três Lagoas (MS): inscrições vão até 24/05/2022;

Instrutor de Trânsito – Rio de Janeiro (RJ): inscrições vão até 24/05/2022;

Agente de Mobilizações – Florianópolis (SC): inscrições vão até 24/05/2022;

Assistente Administrativo – São Paulo (SP): inscrições vão até 24/05/2022;

Odontólogo – Caruaru (PE): inscrições vão até 24/05/2022;

Auxiliar de Serviços Gerais – Teotônio Vilela (AL): inscrições vão até 24/05/2022.

Emprego no SEST SENAT: como se inscrever

As inscrições nas vagas de emprego do SEST SENAT são online e gratuitas, devendo ser realizadas da seguinte maneira:

Acesse o site de carreiras do SEST SENAT;

Confira as oportunidades disponibilizadas;

Depois, clique em “Acessar vaga”, no cargo desejado;

Faça seu login no SEST SENAT ou crie uma conta caso não tenha uma;

Leia os requisitos do cargo;

Por fim, se inscreva.

Para participar é preciso informar os dados pessoais e anexar o currículo.

Fonte/ Portal concursosnobrasil.com