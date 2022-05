Servidores do Iapen são vacinados contra influenza, tríplice viral e covid-19

Em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) realiza, nesta segunda e terça-feira, 16 e 17, a vacinação de seus profissionais contra a covid-19, influenza e tríplice viral.

Só no primeiro dia, 91 servidores da sede do Instituto foram imunizados e 204 doses aplicadas. Nesta terça-feira, as vacinas estão sendo disponibilizadas aos servidores da Unidade Francisco de Oliveira Conde (FOC).

“Para nós é importante manter os profissionais imunizados, dispostos e com a saúde em dia. A ação faz parte do nosso plano de atualização vacinal dos servidores. Todos os anos buscamos essa parceria junto à Sesacre, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI). A mesma ação deve se estender às demais unidades, alcançando todos os servidores do Instituto”, explicou Glauber Feitosa, presidente do Iapen.