Serviços de neurocirurgia e cardiologia serão ampliados no Vale do Juruá

A população do Vale do Juruá em breve poderá contar com novidades no âmbito da saúde. As informações são de que foi assinado um termo aditivo para facilitar os serviços de neurocirurgia, ortopedia, cardiologia, psiquiatria e ginecologia.

A assinatura do documento se deu na tarde dessa quarta-feira (11), e passará a valer a partir de junho.

Na ocasião, estiveram presentes a secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, o secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni e representantes da Associação Nossa Senhora da Saúde (Anssau).

Espera-se que após a assinatura do termo, os serviços contemplados devam ser implantados a partir do dia primeiro (1) de junho.

As transferências de pacientes para a capital do Estado, por exemplo, devem diminuir consideravelmente, tendo em vista que em alguns casos os mesmos poderão ser atendidos na região.