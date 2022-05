Serasa oferece negociação de dívidas com descontos de até 99%

Nem todo mundo sabe, mas o órgão de proteção ao crédito, Serasa, pode ajudar os negativados do país. Isso porque o órgão possui a plataforma Serasa Limpa Nome, que permite a negociação de dívidas com descontos de até 99% e em parcelas de até 12 vezes.

De acordo com o Serasa, o Brasil tinha 65,6 milhões de inadimplentes em março. Em resumo, essas pessoas possuem contas ou dívidas em atraso. Aliás, o número é o mais alto desde abril de 2020, quando havia 65,9 milhões de inadimplentes no país.

Em meio a esse cenário, o Serasa oferece chances para a pessoa limpar o nome e sair da inadimplência. A saber, a plataforma conta com a parceria de mais de 100 empresas de diversos setores, como telefonia, bancos, financeiras e lojas de varejo.

Os consumidores que têm dívidas em aberto podem aproveitar a plataforma. Inclusive, algumas das empresas parceiras do Serasa são Claro, Oi, Tim, Vivo, Santander, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Crefisa, Riachuelo, Renner, Casas Bahia, Carrefour, Magalu, O Boticário, Natura e Hipercard.

Renegocie suas dívidas e aumente seu score

Vale destacar que os negativados que pagam as dívidas em aberto veem seu score subir. Inclusive, o aumento pode ser ainda mais expressivo em caso de oferta turbo. Em suma, havendo o pagamento em dia do acordo feito, o score de crédito sobe ainda mais do que normal.

Em outras palavras, a plataforma Serasa Limpa Nome oferece grandes oportunidade para os interessados em negociar suas dívidas. Para isso, os negativados só precisam acessar o site da empresa ou fazer consultas pelo app Serasa no Google Play e na Apple Store.

O primeiro passo é digitar o CPF e realizar um cadastro rápido. Em seguida, o interessado conhece as condições de pagamento e as opções de renegociação de dívidas. Assim, pode escolher as melhores formas de pagamento e a datas de vencimento. Por isso, o Serasa pode gerar um ou mais boletos, a depender da forma de pagamento, se será à vista ou parcelado.

Quem fizer acordo também pode pagá-lo de maneira online. Contudo, caso prefira realizar o pagamento presencialmente, o negativado pode ir a agência bancária ou casa lotérica mais próxima da sua casa.

Caso você não saiba se tem conta em atraso, basta acessar o site do Serasa e digitar o seu CPF. Em síntese, o órgão informa a pontuação do seu score, a existência de alguma dívida em seu CPF, além de oferecer ofertas de crédito e dados sobre prestador de serviço.

Por Brasil 123