A Secretaria de planejamento e Gestão do Acre (SEPLAG) divulgou o resultado do exame psicotécnico do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE).

De acordado com a publicação os aprovados estão na descrição de Cargos, número da inscrição e nome do candidato.

Serão dois dias de prazo para que o candidato possa contestar o resultado da prova.

A contestação pode ser feita pelo site www.ibade.org.br nos dias 16 e 17 de maio no horário das 08 horas da manhã até às 18 horas dos respectivos dias.