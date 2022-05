Separado de Wanessa Camargo, Marcus Buaiz quebra silêncio e se manifesta sobre polêmicas do término: ‘Lamentável’

Separado de Wanessa Camargo e prestes a assinar o divórcio com cláusula surpreendente, Marcus Buaiz deu as primeiras declarações a respeito do fim da relação de 17 anos, que envolve uma partilha de bens milionária e polêmicas sobre um reencontro com Dado Dolabella. Em entrevista à revista GQ, o empresário se posicionou, sem citá-las, sobre mentiras a respeito do término.

É lamentável ler mentiras que giram em torno da minha separação. Lógico que isso me incomoda. Mas ao mesmo tempo sei que é natural criarem boatos nessas circunstâncias. Faz parte do universo do show business.

A revista perguntou a Marcus a respeito dos motivos apontados como estopins para o término, como a Síndrome do Pânico de Wanessa e a reaproximação de Dado Dolabella. O empreendedor fugiu destas polêmicas e se resumiu a dizer como anda a relação com, agora, ex-mulher. “Uma relação de respeito e carinho com a nossa história e família”, garantiu.

SEPARADO DE WANESSA CAMARGO, MARCUS BUAIZ NEGA CONTROLE SOBRE CARREIRA DA POPSTAR

Uma das notícias de maior repercussão após a separação foram as supostas recusas de convites profissionais para Wanessa Camargo por influência de Marcus. Ele nega tais interferências e afirma que a cantora sempre esteve no controle da carreira.

“Wanessa é uma das maiores artistas do país. Sempre a encorajei a alçar voos maiores e estive e continuo torcendo pelo sucesso dela e felicidade. Nunca estive no lugar de empresário, gerente de carreira ou algo similar. Wanessa sempre teve as rédeas de sua própria carreira e fez isso brilhantemente”, elogiou.

Fonte: Purepeople