Senador Guiomard: 5 kg de drogas são apreendidos em ambulância que seguia de Assis Brasil para Rio Branco

A Polícia Rodoviária Federal localizou 5 kg de drogas que estavam sendo transportadas em uma ambulância, na cidade de Senador Guiomard/AC.

A equipe de policiais estava no km 97 da BR 317, em Senador Guiomard, quando abordou uma ambulância que seguia de Assis Brasil para Rio Branco. Além do motorista, que estava com claros sinais de nervosismo, haviam mais 2 passageiras.

Ao realizar uma busca veicular, os policiais encontraram uma caixa de sapatos enrolada em sacolas que continha 1kg de skunk e 4kg de cocaína.

Uma das passageiras assumiu a propriedade do material. Ela foi presa junto com o motorista e ambos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Senador Guiomard pelo crime de tráfico de drogas.

Fonte: Acrenews