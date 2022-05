“Semente da dor” espalha pânico, mas é apreendido pelo Giro do BOPE

Um adolescente de apenas 13 anos de idade, integrante de uma facção criminosa estava causando pânico a estudantes de escolas públicas e privadas durante a prática de roubo (assalto), no horário de saída dos alunos das escolas.

De acordo com informações, apesar da pouca idade, o menor já cometeu homicídio como prova de fidelidade a uma facção criminosa que escolheu como vulgo “semente da dor”. Ele que foi apreendido no início da noite desta terça-feira, 11, estava em companhia de de Leandro Ferreira Damasceno, 22 anos, esse último com uma extensa ficha criminal.

A dupla a dias estaria cometendo roubo de celulares, e no final da tarde a dupla foi interceptada por uma guarnição do Giro do BOPE, após mais uma tentativa de assalto.

Segundo informações da polícia, os suspeitos estariam fazendo manobras perigosas no trânsito e ao avistar a guarnição empreenderam fuga, sendo acompanhados taticamente, quando na rua Minas Gerais, próximo a um Posto de Combustível os militares abordaram e na cintura de Leandro estava um simulato de pistola.



A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada a Delegacia Central de Flagrantes- DEFLA. Em razão da pouca idade o menor deverá ser liberado e como ele mesmo se orgulha em dizer, é apenas a “semente da dor” e tem muito o que fazer.



O que chamou a atenção, é o fato do adolescente liderar a dupla e em nenhum momento apresentou qualquer sentimento de preocupação pelo fato denter sido apreendido.