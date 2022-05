Sem mortes e novos casos, AC segue com pouco mais de 124,9 mil infectados pela Covid desde o início da pandemia

O Acre não registrou casos novos de Covid-19 e nem mortes pela doença nesta quarta-feira (11). Os dados são do boletim da Secretaria de Saúde do estado (Sesacre). Assim, o número de infectados permanece em 124.969 e o de mortes em todo o estado 2.002.

Quatro exames de RT-PCR seguem à espera de análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen).

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado continua em 3%, de acordo com o guia de monitoramento de leitos. Há apenas uma pessoa na UTI do Into, em Rio Branco.

Como o Into encerrou os atendimentos para casos da doença, a Saúde informou que os casos de Covid-19 serão atendidos em outras unidades da rede pública de Saúde.

O mês de abril fechou com o registro de 1.109 casos novos de Covid-19. Já com relação ao registro de mortes, foram 10 vítimas somente no mês passado. As mortes seguiram a tendência de queda, se comparado aos meses anteriores, terminando, inclusive, com menos mortos do que março, quando foram 20 vítimas fatais pela Covid.