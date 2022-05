Seict avança nas ações do planejamento estratégico de 2022

Impulsionar a economia acreana é uma das metas do governo do Estado. Dentro desse contexto, a Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), vem desenvolvendo uma série de ações que contribuam para a criação de novos empreendimentos e empregos.

Na última semana, o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, se reuniu no auditório da Federação das Indústrias do Acre (Fieac) com a equipe de coordenação da secretaria para avaliar o avanço dos projetos a serem executados e entregues ainda em 2022.

“Com as ações queremos promover um ambiente atrativo para o desenvolvimento e fortalecimento de negócios, gerando oportunidades de trabalho e renda, por meio do fomento à indústria, comércio, ciência e inovação tecnológica”, pontua o gestor.

Dentre os projetos estão a reforma do Parque Industrial de Rio Branco, do Polo Moveleiro de Tarauacá e da fábrica de biscoito de Cruzeiro do Sul. Também estão previstas a entrega da agroindústria de embalagem de bananas de Acrelândia, que visa à comercialização dentro dos padrões do Ministério da Agricultura, da agroindústria de derivados de mandioca em Porto Acre e do abatedouro de frango, galinha caipira e semi-caipira em Brasileia.

Além disso, a Seict vem trabalhando para a regularização de todos os polos moveleiros do estado.

Outro importante projeto que já vem sendo desenvolvido é o Programa de Compras Governamentais (Comprac), que já vem cadastrando as empresas acreanas para o fornecimento de materiais ao estado, nos setores de confecções, materiais gráficos e moveleiros.

Para o setor da indústria, a reestruturação do Programa de Incentivos Fiscais e de Infraestrutura (COPIAI), que reduz os impostos para as empresas acreanas, é mais um incentivo por parte do Estado, assim como o Programa de Estímulo à Construção Civil e Geração de Emprego e Renda (PEC-GER), que oferta a contratação de empresas locais para a realização de pequenas obras.

Para capacitação profissional, a Seict oferta cursos nas áreas de Tecnologia e Administração em formato Ensino a Distância (EAD), contemplado os 22 municípios por meio do site: https://capacitacao.seict.ac.gov.br/.

Com relação à inserção no mercado de trabalho o Sine/Acre vem passando por uma reestruturação, a fim de ampliar a capacidade de atendimento a população.

Fonte: Agência Acre