Seguindo os passos da Anitta, Juliette botou a bunda pra jogar e fez os fãs enlouquecerem!

A campeã do BBB 21, advogada e agora cantora Juliette Freire fez um show pra uma multidão de fãs na última sexta-feira, 13 de maio, no Espaço Unimed (antigo Espaço das Américas), localizado no bairro da Barra Funda, em São Paulo.

Juliette, que segue os passos da Anitta por quem é agenciada, botou a bunda pra jogar e arrasou muito em cima do palco fazendo a alegria dos fãs que estavam presentes no local. Ainda mais que o look da ex-BBB era bem ousado o que ajudou a reforçar ainda mais suas curvas e sua ótima forma física!

Além disso, Juliette já mostrou que tem muita afinidade com o palco. A artista colocou o bumbum para jogo e rebolou bastante.

A famosa também dançou coladinha com um de seus bailarinos e levou o público à loucura durante a apresentação.

EMOÇÃO

Na última quinta-feira, 12 de maio, um dia antes de seu show, Juliette Freire passou pelo Espaço Unimed, na Barra Funda, e se emocionou ao ver cerca de 60 fãs acampados para ver seu show, que aconteceu na sexta-feira, 13.

“Minha gente, eu passei na fila do show. Tem umas 60 pessoas lá, acampando, coisa mais fofa do mundo. Povo sem juízo. Não consegui parar, só passei, porque se eu parasse não ia conseguir atender todo mundo. Foi muito fofo, obrigada, amo muito vocês”, disse ela em seu Instagram Stories.

A campeã do BBB21, da Rede Globo, não conseguiu segurar as lágrimas. “Hoje estou muito sensível, emocionada, com vontade de chorar toda hora. Nada que eu faça vou conseguir retribuir esse amor, muito muito muito obrigada por tudo”.

Por No Amazonas é Assim