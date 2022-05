Secretário de Segurança e Comando do Corpo de Bombeiros confirmam resgate

Em um relatório formal o Comando do Corpo de Bombeiros Militar, comunica ao Secretário de Segurança todo o trabalho realizado durante resgate das vítimas da queda do avião.

De acordo com o relatório na aeronave foram resgatados: o piloto, mecânico, técnico de enfermagem, esposo, esposa e seus dois filhos (gêmeos de 1ano e 4 meses).

As crianças estão com pneumonia e foram trazidas com seus pais e entregues à equipe do SAMU e da Saúde Indígena que aguardava no Porto do Croa. Os mesmos foram levados ao Hospital do Juruá.

Mecânico permanece no local do acidente sendo assistido pelos bombeiros

O mecânico não conseguia caminhar e reclamava de dores na região lombar, permanecendo no local do acidente juntamente com dois bombeiros. Seu deslocamento será realizado pela manhã com o reforço da guarnição.

A guarnição efetuou o corte de parte da aeronave para retirar o mecânico e colocá-lo na maca.

“No deslocamento de ida, a equipe encontrou o piloto e o técnico de enfermagem que já haviam saído da floresta e vieram pedir ajuda. Os mesmos estavam em bom estado de saúde, porém, foram até o Hospital do Juruá para avaliações” afirmou o Bombeiro.

Características da região:

Terreno alagadiço e chavascal. Primeiro percurso feito de barco (cerca de 15min), em seguida adentrou-se à floresta, onde a guarnição fez o percurso de cerca de 4 km na ida em 2h20.

Na volta o trajeto foi realizado em 5h20

Guarnição: 1° Ten Josadac, Cb Ricardo, Cb Dárisson e Cb Érlisson

(Os dois últimos permanecem com o mecânico no local).

No periodo da manhã foi feito contato com o Exército Brasileiro (61° BIS) para prestar apoio com militares na composição da guarnição que irá resgatar a última vítima.