Secretaria de Educação Municipal explica supostas irregularidades em concurso: “Está tudo normal”

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) esclarece, ante às notícias veiculadas em sites locais sobre supostas irregularidades ocorridas no concurso público realizado por esta Secretaria em 2019, para provimento de vagas do quadro permanente de pessoal, nível fundamental, nível médio e nível superior, que:

Para realização do certame foi contratada a Fundação de Apoio e Desenvolvimento de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape) e que até a presente data não consta nesta Secretaria nenhuma demanda administrativa protocolada sobre as supostas irregularidades.

É importante salientar que o certame encontra-se transcorrendo normalmente desde 2019, seguindo todas as etapas de praxe, porém, com data de vigência aproximada, o que notadamente gerou as manifestações neste momento.

Por fim, é importante informar que a Secretaria Municipal de Educação em nenhum momento teve a intenção de prejudicar os candidatos do concurso ora questionado e que está a disposição para dirimir todas as dúvidas pertinentes ao caso.

Nabiha Bestene Koury

Secretária Municipal de Educação

