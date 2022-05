‘Se prendermos financiadores, garimpo quebra’, defende diretor de associação ianomâmi

A pergunta ‘cadê os ianomâmi’ ecoou nas redes sociais nesta semana depois que a comunidade em Roraima foi encontrada queimada e vazia após denúncias do estupro e morte de uma criança indígena por garimpeiros.

Com a repercussão do caso, o diretor da Hutukara associação yanomami Maurício Yekwana denuncia como o garimpo ilegal vem provocando violações sistêmicas na maior terra indígena do país. Em entrevista ao podcast O Assunto, Maurício defende uma investigação do financiamento na atividade ilegal.