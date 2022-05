Saúde Itinerante leva atendimentos especializados a Marechal Thaumaturgo e Sena Madureira

O governo do Acre, por meio do Programa Saúde Itinerante, da Secretaria de Saúde (Sesacre), leva atendimentos especializados de saúde a locais de difícil acesso do estado, em parceria com as gestões municipais. Neste último fim de semana, Marechal Thaumaturgo e Sena Madureira receberam mais uma visita da ação.

Em Marechal Thaumaturgo, distante 558 km da capital Rio Branco, a população foi contemplada com consultas em medicina da família, pediatria, ginecologia, obstetrícia, exames laboratoriais, exames de apoio diagnóstico, preventivo do câncer de colo do útero (PCCU) e outros atendimentos.

Além disso, a iniciativa atendeu na especialidade de ortopedia, levando também serviço social, e realizou a entrega de medicamentos na Unidade Básica de Saúde Dr. Naldir Mariano, na sexta-feira, 6, e sábado, 7.

É uma determinação do governo estadual que essas ações sejam realizadas no local onde residem as pessoas. Com isso, há economia de gastos e tempo, pois não há necessidade de deslocamento até a unidade de referência”, informou Rosemery Ruiz, coordenadora do programa.

Atendimentos em Marechal Thaumaturgo: 854

Saúde Itinerante realiza atendimentos para crianças com deficiência em Sena Madureira

Uma ação inovadora do governo vem assegurando o direito à saúde para crianças com deficiência intelectual, com ênfase no Transtorno do Espectro Autista (TEA). Depois de realizar mutirão em Manoel Urbano, a equipe formada por neuropediatra, médicos da família, neuropsicólogo, assistente social, fonoaudióloga, fisioterapeutas, nutricionistas e enfermeiros atuou em Sena Madureira na sexta-feira, 6, e no sábado, 7.

Trata-se de um marco para a Saúde estadual, que demonstra o compromisso do governo em ampliar os serviços à população. “Em meados de junho, nossa equipe atuará em Cruzeiro do Sul”, informou Rosemery Ruiz.

Atendimentos em Sena Madureira: 1.040