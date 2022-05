Saúde: Governo do Estado realiza mais procedimentos cirúrgicos na Fundhacre

Seguindo o cronograma de cirurgias, a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), realizou neste sábado, 14, mais procedimentos cirúrgicos, sendo voltados para cirurgia geral e cabeça e pescoço. Ao todo, 18 pacientes do interior do Estado passaram pelo centro cirúrgico da unidade hospitalar.

“Todos os sábados estamos realizando os mutirões de cirurgias aqui na unidade, todo esse processo é fruto de um trabalho em união, entre o governo e as instituições de saúde que vem atendendo todo o estado nas mais diversas especialidades. Nosso objetivo é promover qualidade de vida nas pessoas”, afirma o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva.

Alcione Mesquita Silva Nascimento veio do município de Porto Acre para que sua filha de seis anos possa realizar a cirurgia. “Minha filha está há três anos na fila de espera, estou muito ansiosa, porém, feliz, pela retirada do caroço que muito estava me preocupando” enfatiza a mãe.

Para a mãe Noemi Martins Vasconcelos, que reside em Capixaba, o momento é de muita gratidão, por saber que muitas são as pessoas que aguardam por uma cirurgia, e a sua vez finalmente chegou.

“A Ketlen sente muitas dores no pé da barriga e na perna, como mãe fico muito nervosa, mas confio no bom trabalho dos médicos. Tenho muita gratidão por ter chegado a nossa vez principalmente quando vejo tantas pessoas aguardando”, disse a mãe da Ketlen Vasconcelos, 11 anos, que aguarda por uma cirurgia de Hérnia há 3 meses.

