Saúde faz chamamento para cadastro de mais de 390 pacientes com a doença Jorge Lobo no AC; Veja calendário

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) fez o chamamento para que os mais de 390 pacientes diagnosticados com doença de Jorge Lobo [enfermidade que provoca lesões na pele] façam o cadastramento junto ao órgão. O objetivo é garantir o tratamento que é enviado pelo Ministério da Saúde.

O recadastramento deve ser feito até o dia 3 de junho e, para atender os pacientes de todo estado, a Saúde divulgou um calendário com os locais específicos onde as equipes vão estar. (Confira abaixo as datas e pontos de atendimento)

Além das 391 pessoas que já têm a confirmação da doença, os profissionais vão atender moradores que apresentam os sintomas para fazer o diagnóstico. Por isso, esse número pode aumentar.

Típica de países tropicais, a doença de Jorge Lobo (Lobomicose) é causada por um fungo presente na floresta. O morador lesiona a pele e o fungo penetra no organismo através desse trauma, causando lesões queloidais e nodulares na orelha, braços e pernas, que são regiões mais prováveis de lesão.

“Nossa intenção é procurar esses 391 pacientes para que a gente possa fazer o recadastramento e, com isso, conseguirmos a medicação para esses pacientes. O tempo é curto [15 dias], mas foi o tempo que o governo federal estipulou para a gente e por isso estamos nesse desafio, empenhados para chegar com médico, fazer as avaliações, e dar o retorno o mais rápido possível para nossa população”, disse o chefe da Dermatologia Sanitária da Sesacre, Davi Jinkins de Almeida.

Calendário de atendimento

• Sena Madureira – 17 e 18/05/2022 – Centro de Saúde Élson Damasceno (Júlio)

• Feijó – 19/05/2022 – Hospital Geral de Feijó (Lucimar)

• Tarauacá – 20/05/2022 – Posto Maria da Luz (Santos)

• Cruzeiro do Sul – 23/05/2022 – Hospital Dermatológico (Paulo).

• Xapuri – 25/05/2022 – Secretaria Municipal de Saúde (João)

• Brasiléia e Epitaciolândia – 26/05/2022 – Posto de Saúde Tufi Mizael Saad (Felicia e Manoel)

• Porto Acre – 27/05/2022 – Secretaria Municipal de Saúde/ Vigilância (Marilete)

• Acrelândia – 30/05/2022 – Secretaria Municipal de saúde (Gercilene)

• Plácido de Castro – 31/05/2022 – Centro de Saúde Dolores da Silva (Núbia)

