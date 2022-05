Saúde do Acre retoma cirurgias eletivas no período noturno no estado

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), com o objetivo de dar vazão à fila de espera de cirurgias eletivas, por meio do programa Opera Acre, retoma esses procedimentos, no período noturno, em Senador Guiomard, no Hospital Geral Dr. Ary Rodrigues, e em Rio Branco, na Fundação Hospitalar Estadual do Acre (Fundhacre).

Vale lembrar que os pacientes operados já estavam regulados, por meio do Complexo Regulador Estadual, da Sesacre. Os atendimentos acontecem durante todo o mês de maio, e só em Rio Branco são atendidos cerca de 30 pacientes semanalmente.

De acordo com Shirley Nascimento, chefe da Regulação de Cirurgias do Estado do Acre, os atendimentos cirúrgicos vão diminuir as filas, pois há atendimentos diários desses procedimentos.

“Em Senador Guiomard temos realizado essas cirurgias de segunda a quarta-feira, e na Fundhacre diariamente”, conta.

Nascimento conta ainda que as cirurgias eletivas também estão planejadas para realização em Cruzeiro do Sul, às terças e sábados. O atendimento nesse município também vai ocorrer até o fim do mês de maio, onde cerca de 8 pacientes vão ser atendidos por semana.

Entre os procedimentos, serão realizadas cirurgias gerais, laqueaduras e cirurgias ginecológicas.