Saque de R$ 1.000 do FGTS: confira quem ainda poderá sacar o benefício

Os trabalhadores com saldo disponível na conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ainda estão sendo contemplados com o saque extraordinário liberado pelo órgão. O resgate pode ser de até mil reais.

Veja também: Saque FGTS 2022: Onde o valor é depositado e o que fazer caso ele não caia

Calendário de pagamento

Os repasses foram iniciados no dia 20 de abril e seguirão até o dia 15 de junho. Todos os trabalhadores nascidos entre janeiro e julho estão podendo ter acesso. Confira a seguir as datas para os próximos pagamentos:

Mês de nascimento Data do pagamento Maio Setembro 28 de maio Junho Outubro 1 de junho Novembro 8 de junho Dezembro 15 de junho

Cabe destacar que independentemente da data de liberação dos valores, todos os trabalhadores poderão sacar as parcelas do FGTS até o dia 15 de dezembro. Caso o dinheiro não seja movimentado até essa data, ele retornará para a conta dos órgãos até segunda ordem.

Situações que permitem o saque

Além do saque extraordinário, o cidadão pode também resgatar o FGTS de 18 diferentes formas. Confira:

Caso de dispensa sem justa causa;

Em caso de desastres naturais;

Diante da morte do indivíduo, os dependentes e herdeiros judicialmente reconhecidos podem efetuar o saque;

Empregados que estão há três anos ou mais (seguidos) sem trabalhar com carteira assinada;

Para complementar pagamento de imóvel comprado através de consórcio;

Para complementar pagamento de imóvel financiado (pelo Sistema Financeiro de Habitação);

Para compra da casa própria;

Para trabalhadores quem tem 70 anos ou mais;

Por fechamento da empresa. Vale em caso de extinção parcial ou total da empresa, bem como estabelecimento;

Rescisão por acordo;

Rescisão por aposentadoria;

Rescisão por culpa recíproca (empregador e empregado) ou por força maior (se a empresa é tomada por um incêndio ou enchente, por exemplo);

Rescisão por término de contrato por prazo determinado;

Saque aniversário;

Se um trabalhador avulso, empregado através de uma entidade de classe, fica suspenso por período igual ou superior a 90 dias;

Trabalhadores ou dependentes diagnosticados com câncer;

Trabalhadores ou dependentes portadores de HIV;

Trabalhadores ou dependentes que estejam em estágio terminal devido a uma doença grave.

Canais de atendimento do FGTS

Em caso de dúvidas, o trabalhador deve – em primeiro lugar – utilizar um dos seguintes canais de atendimento: aplicativo do FGTS e agência da Caixa Econômica Federal. O contato deve se dar para:

Consultar o valor;

Consultar a data do crédito na conta poupança digital;

Para informar que não quer receber o valor;

Para solicitar o retorno do valor creditado para a conta do FGTS;

Realizar alteração cadastral para criação da conta poupança digital.

Fonte: Edital Concursos Brasil