São 100 o número de vagas disponibilizadas pelo IFAC para cursos de línguas inglês e espanhol na modalidade à distância em Rio Branco

O Instituto Federal do Acre está com inscrições abertas para os cursos de inglês e espanhol no Centro de Estudos Linguísticos e Internacionalização do campus Rio Branco.

São, ao todo, 100 vagas destinadas para a comunidade, servidores e estudantes do instituto. As inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira (31) pelo site do Ifac.