Salário em 2023: confira a previsão dos novos valores do INSS

O reajuste no salário mínimo é a base para a definição dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os valores são atualizados ano a ano. Com base na previsão para o salário em 2023, veja como ficarão os benefícios.

A previsão é com base na proposta orçamentária do governo. O reajuste no salário mínimo deve ser de 6,7%. O que representa um aumento de R$ 82.

Salário em 2023

Não completamos nem a primeira metade do ano e o assunto já é o salário mínimo para 2023. É que as famílias estão cada dia mais preocupadas com a redução no poder de compra.

O salário neste ano não acompanhou os aumentos no combustível, gás de cozinha, nos alimentos e em outros produtos e serviços que afetam o dia a dia das pessoas.

Com base no índice de inflação calculado até agora, o salário em 2023 deve ter um reajuste de R$ 82. Atualmente o valor fica em R$ 1.212. Assim, a previsão para 2023 é que fique em R$ 1.294.

Ou seja, esse passa a ser o valor mínimo para os benefícios pagos pelo INSS, assim como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o seguro-desemprego. Dessa forma, a aposentadoria seria no valor mínimo de R$ 1.294 e teto de R$ 7.562.

Apesar do projeto de lei com diretrizes para o Orçamento de 2023, o valor é apenas uma previsão. A definição só é feita ao final de cada ano, com base no acumulado dos meses.

E somente em janeiro de 2023 é divulgada a atualização dos benefícios. O governo leva em conta o resultado da inflação do ano divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).