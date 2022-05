Saiba quem são os mortos do massacre ocorrido dentro de escola no Texas

Um homem de 18 anos abriu fogo em uma escola primária em Uvalde, Texas , na terça-feira, matando 21 pessoas entre alunos e um professores, disse o governador Greg Abbott .O atirador também está morto, disse ele.

O Distrito Escolar Independente Consolidado de Uvalde (UCISD) disse que houve um “atirador ativo” na Robb Elementary School às 12h17 de terça-feira, horário local, e disse que a polícia estava no local. O suspeito foi detido, segundo a Delegacia de Polícia de Uvalde .

As autoridades divulgaram a relação dos mortos na tragédia; veja:

O autor foi identificado como Salvador Ramos, de 18 anos, que morreu após trocar tiros com a polícia. Ele comprou dois fuzis no dia do aniversário e atirou na avó antes de ir até o local onde abriu fogo.