Saiba porque os cachorros cheiram as partes íntimas das pessoas

É normal as pessoas sentirem constrangidas quando os cães cheiram suas partes íntimas. Mas antes de você o punir por isso, é importante entender melhor o comportamento deles. O que parece irritante é um comportamento natural para eles.

A primeira coisa a entender é que o animal não tem más intenções; ele não está tentando irritar ou intimidar você. Na verdade, os animais de estimação não têm ideia de que cheirar as partes íntimas de uma pessoa é considerado rude pelos seres humanos.

O problema é que as pessoas humanizam tanto os animais domésticos, que às vezes se assustam com comportamentos normais para suas espécies. Esperar que um cão respeite as mesmas regras sociais que os humanos é desrespeitar sua natureza. Isso pode causar dor e pode facilitar a manifestação de várias doenças em seu corpo.

A comunicação humana é rica e diversificada. Mas está longe de ser o único meio de comunicação. Os cães se expressam, se comunicam e têm sua própria linguagem corporal também.

Alguns aspectos dos códigos de conduta de um animal de estimação podem ser estranhos para as pessoas. Mas a mesma coisa não acontece com eles. Um cão sentido o cheiro é o seu principal sentido para exploração e reconhecimento. É assim que eles captam estímulos e informações sobre o meio ambiente, a fim de conhecer seus arredores. Eles conhecem os animais e as pessoas ao redor deles cheirando também.

Porque os cachorros cheiram as partes íntimas das pessoas

Os seres humanos têm diferentes tipos de glândulas sudoríparas espalhadas por toda a pele. Este é um mecanismo para controle de temperatura e troca de fluidos com o meio ambiente. No entanto, as glândulas apócrinas do suor estão concentradas nas axilas e na virilha. É por isso que o cachorro geralmente cheira as partes íntimas das pessoas.

Os cães sentem o cheiro das virilhas e dos traseiros das pessoas como forma de estabelecer uma conexão. É como se ele quisesse se apresentar e conhecer uma nova pessoa ao mesmo tempo. É por isso que é mais provável que aconteça quando você encontra animais desconhecidos.

Muitas vezes, os cães podem mostrar mais curiosidade sobre o cheiro de uma determinada pessoa. Ou eles podem cheirar os genitais de alguém com mais intensidade. Certas condições do corpo humano podem realmente aumentar a produção e liberação de feromônios.

Os humanos liberam uma grande quantidade de feromônios durante relações sexuais. Por esta razão, os cães podem ser muito curiosos para cheirar pessoas que tiveram relações sexuais recentemente.

Quanto às mulheres, é comum os cães mostrarem particular interesse em cheirar seus genitais durante o período menstrual e a ovulação. Eles também mostram curiosidade sobre as mulheres que estão amamentando ou que deram à luz recentemente.