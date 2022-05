Sabrina Sato abre o jogo e revela segredo para se curar de uma paixão: “Cachaça e uma sentada”

No Saia Justa, da GNT, desta quarta-feira (11), Sabrina Sato recordou suas dificuldades amorosas. A recém-contratada da Globo abriu o jogo e revelou que seu término mais difícil foi com o ex-BBB3 Dhomini. Luísa Sonza, que participava da atração do canal pago como convidada, contou que se apaixona facilmente.

“Eu já sofri de chorar. É uma droga. E aí como eu vou sair [do relacionamento]? A melhor coisa é cachaça e outra sentada”, debochou Sabrina Sato, que completou: “Sair, amigas, trabalho, ocupar sua mente. É muito difícil curar paixão. Devia ter uma droga pra isso”.

Sendo assim, Sabrina Sato detalhou: “Até meus 32 anos, eu chorava muito. Pelo Dhomini, eu quase morri. Comprei passagem, fui embora atrás dele. Chorava por ele em todos os lugares”.

Já Luísa Sonza, que recentemente se destacou em uma performance sensual com o rapper Xamã, explicou que, como é canceriana, nunca superou seus relacionamento.

“Eu me apaixono por toda pessoa que eu fico. Eu me apaixonei por um agora, esses dias, jurei que a gente ia casar, estou mal ainda. Na verdade, eu nunca superei nenhum dos meus relacionamentos. Ainda estou apaixonada por todas as pessoas que eu fiquei”, desabafou Luísa Sonza.

Futuro de Sabrina Sato na Globo

Sabrina Sato foi uma das melhores contratações da Globo este ano, sendo recebida como uma verdadeira estrela. Mesmo já recebendo um salário milionário, a ex-Record ainda está restrita ao GNT, canal pago do grupo. Entretanto, a expectativa é de que a emissora aproveite melhor o talento da comunicadora na TV aberta em 2023.

De acordo com informações do colunista Alessandro Lo-Bianco, do A Tarde É Sua, de Sonia Abrão, os executivos da Globo já estão se reunindo para planejar a programação do ano que vem e o nome de Sabrina Sato foi cogitado para um programa nas tarde de sábado.

Sabrina Sato, assim, faria uma dobradinha com o Caldeirão, de Marcos Mion, ocupando uma faixa de aproximadamente 90 minutos, misturando game show com entrevistas e viagens.