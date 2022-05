Rússia diz avançar no leste da Ucrânia; ataque com 7 mísseis mata em Odessa

Em seu relatório, a Defesa ucraniana citou que as tropas russas “estão realizando operações ofensivas no leste de nosso país para estabelecer o controle total sobre o território das regiões de Donetsk e Lugansk e manter um corredor terrestre entre esses territórios e a Crimeia ocupada”.

A guerra russa na Ucrânia entrou hoje no 76º dia com as autoridades de Odessa, no sul ucraniano, contabilizando ao menos uma morte e cinco pessoas feridas após um ataque com sete mísseis. Ontem, a Defesa da Ucrânia já havia alertado para o aumento do número de mísseis da Rússia na região do Mar Negro.

“‘O mundo russo’ parabenizou a Cidade Heróica de Odessa em 9 de maio lançando sete mísseis contra ela”, disse o prefeito da cidade, Gennady Trukhanov. Segundo o serviço de emergências da Ucrânia, um shopping center e armazéns foram atingidos.

Na mesma cidade, também houve um ataque com mísseis hipersônicos. De acordo com a administração militar regional, três projéteis Kinzhal, um dos mais modernos do arsenal russo, foram lançados de um avião e atingiram um hotel na noite de ontem.

