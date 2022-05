Rua em péssimas condições revoltam moradores do bairro Jorge Lavocat em Rio Branco

Os moradores do bairro Jorge Lavocat entraram em contato com a redação do Ecos da Notícia para fazer uma denúncia das péssimas condições em que se encontra a rua eldorado, uma das vias que dá acesso a parada final do ônibus do bairro.

Em um vídeo gravado por um morador, é possível ver a dificuldade que os moradores encontram para trafegar. São diversos buracos encontrados ao longo de uma das principais ruas do bairro. (Veja vídeo abaixo).

Segundo o relato do morador, com a cratera aberta crianças podem cair e se machucarem, já que diariamente centenas de crianças passam no local para irem à escola.

Carros já estão impossibilitados de trafegar, assim como o ônibus. A população pede que a prefeitura resolva o problema, pois os moradores já estão cansados de conviver com a situação.

Veja vídeo: