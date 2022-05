Rover chinês se prepara para primeira invernada no Planeta Vermelho

O rover chinês Zhurong (“Zhurong”) chegou ao Planeta Vermelho exatamente um ano atrás. No entanto, ele ainda não passou o inverno em Marte, então ainda não experimentou frio extremo e falta de energia solar. Marte está mais longe do Sol do que a Terra e um ano dura 687 dias terrestres ou 1,88 anos terrestres. O inverno em Marte e novos testes ainda estão por vir, e o dispositivo já está se preparando para isso.

O principal programa científico de Zhurong foi concluído em agosto do ano passado. Agora ele está em uma busca livre e todo o equipamento científico do rover está em perfeita ordem. O rover viaja ao longo da planície Utopia, onde pousou em 15 de maio de 2021, por 347 dias marcianos, tendo superado 1921 metros durante esse período.

Atualmente, o inverno está chegando no hemisfério norte de Marte, e a quantidade de luz incidente na superfície do planeta e nos fotopainéis do rover diminuiu significativamente. Os cientistas responderam a isso alterando o ângulo dos painéis solares no rover, mas não há energia suficiente para ações ativas de longo prazo do rover. O rover está cada vez mais entrando em um modo de economia de energia protegido. O período mais frio para Zhurong deve ocorrer em julho, quando entra em hibernação por um longo tempo.

Mas o satélite em órbita continuará mapeando a superfície de Marte. Anteriormente, sua principal tarefa era transmitir dados científicos do rover para a Terra. Depois que o rover completou seu programa científico principal, o satélite da missão Tianwen-1 mudou para seu próprio programa científico, cujo efeito colateral foram novas imagens excelentes de lugares interessantes na superfície do Planeta Vermelho.

Fonte/ avalanchenoticias.com