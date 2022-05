Round 6: 2ª temporada terá jogos ainda melhores, diz o criador da série; Veja.

A Netflix parou o mundo inteiro no final do ano de 2021 com o lançamento da série de suspense Round 6 e assistiu o enorme sucesso que a obra obteve em todo o planeta.

Assim, no início do ano de 2022, a plataforma anunciou que a 2ª temporada já estava em desenvolvimento pelo mesmo criador da temporada de estreia, Hwang Dong-Hyuk, que idealizou todos os jogos do lançamento.

Em uma recente entrevista para o The Playlist, Dong-Hyuk afirmou que está bastante empenhado com a continuação da série e vem desenvolvendo jogos ainda maiores e mais surpreendentes para o público, além de serem um tanto mais perigosos.

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Netflix

O criador destacou: “sim, existem alguns [novos jogos], no entanto, não quero dar spoilers, então tudo o que direi é que haverá novos jogos, jogos ainda melhores do que a primeira temporada”.

Até agora, o que sabemos sobre o elenco é que haverá o retorno de Lee Jung-Jae como Seong Gi-Hun e que, segundo o próprio criador, outros personagens mortos na primeira temporada poderão retornar de formas inusitadas.

Fonte: Tecmundo.com

Dong-Hyuk finalizou ressaltando que o processo de criação da primeira temporada foi extremamente difícil e que ele está dando tudo de si para essa continuação.

E você, o que espera dos novos jogos que chegarão à Netflix na 2ª temporada de Round 6?