Rio Branco e Porto Velho fazem jogo de seis pontos neste sábado no Aluizão

Porto Velho-RO e Rio Branco fazem neste sábado (28), às 14h30 (de Rio Branco-AC), confronto pela parte de cima da tabela de classificação do Grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D.

Os dois times entram em campo em igualdade de pontos ganhos, 11 para cada lado, mas o Estrelão tem melhor retrospecto técnico em relação à Locomotiva rondoniense. Na matemática dos números, o vencedor do confronto deste sábado vai ganhar certa “gordura” para continuar figurando no G-4 da chave.

O técnico estrelado Bruno Monteiro para a partida terá dois desfalques importantes. O primeiro deles é o zagueiro Iago e o segundo diz respeito ao volante Léo. Os dois atletas estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Saulo e Marcão surgem, respectivamente, como os substitutos. O lateral-direito Pêu, que se recupera de um problema muscular, foi relacionado e deve ir para o jogo, após nova avaliação médica. Com isso, o provável time estrelado para o confronto diante da Locomotiva rondoniense será: Evandro Gigante: Pêu, Saulo, Hiago Santos e Negueba; Jackson, Marcão (Ciel) e Matheus Nego; Índio, Wanderson e Rabiola.

Na tarde desta sexta-feira (27), o treinador Bruno Monteiro fez os últimos ajustes no “Mais Querido” antes de encarar o Porto Velho-RO, em atividade realizada no CT do Rondoniense. O comandante estrelado ainda conta com uma dúvida para escalar a equipe para pegar a Locomotiva rondoniense, mas tudo vai depender do estado do gramado do estádio Aluizão. Caso esteja em boas condições, o Rio Branco entra em campo com apenas um volante (Jackson), mas se o gramado não estiver em condições a ideais, o treinador vai escalar Jackson e Marcão, assim com o meia Ciel ficando como opção.

Mineiro apita

O árbitro mineiro Antonio Marcio Teixeira da Silva conduzirá o duelo deste sábado (28), envolvendo Rio Branco e Porto Velho-RO, a partir das 14h30 (de Rio Branco), no estádio Aluizão. Valdebranio da Silva e Joverton Wesley de Souza Lima, ambos de Rondônia, serão os assistentes.

Veja os relacionados

Goleiros: Evandro Gigante e Ramon

Laterais: Pêu (D), Cássio (D), Negueba (E) e Johnson (E)

Zagueiros: Hiago Santos e Saulo

Volantes/meias: Marcão, Jackson, Alexandre, Ciel e Matheus Nego

Atacantes: Índio, Rabiola, Ramon Soares, Luan, Wanderson, Wilker e Roderick

Fonte: Acrenews