Rio Branco-AC enfrenta o São Raimundo-RR pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro

O Rio Branco Futebol Clube está invicto no Campeonato Brasileiro, com 7 pontos, e enfrentará no próximo sábado, 7, o São Raimundo-RR, quarto colocado, com quatro pontos.

O jogo será disputado em Boa Vista (RR) pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da série D.

O Estrelão, comandado pelo técnico interino Chicão, chega a Boa Vista nesta sexta-feira, 06.

Os convocados do Rio Branco-Ac foram:

1-T. Andrei

2- Evandro

3- Santos

4- Yago

5- Cássio

6- Ramon Mineiro

7- Índio

8- João Hassen

9- Peu

10- Leonardo

11- Júlio Kaique

12- Negueba

13- Jacson

14– Ciel

15- Wanderson

16- Ramon

17- Luan

18- Alexandre

19- Saulo

20- Ruan

21- Bahia

Comissão e Diretoria

Técnico: Chicão Francisco de Assis

Preparador Físico: Selsimar Marciel

Técnico de Goleiro: Izamar

Fisioterapeuta: W. Camacaro

Roupeiro: Bodó

Gerente: Dionisío

Chefe Delegação: Almeida