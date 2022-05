Revelados quem são os famosos escolhidos pelo público para o BBB 23

O

BBB 23 ainda está longe de começar. No entanto, o público já começa a especular quem são as figuras públicas que podem receber o convite para participar do elenco camarote da nova edição.

Seguindo a lógica da produção do BBB, o NE10 separou uma lista de celebridades que atendem aos requisitos normalmente buscados pelo Big Brother para realizar os convites.

No padrão de edições anteriores, nomes não tão conhecidos da música, esporte, cinema ou teledramaturgia nacional são sempre cotados. Além disso, os influenciadores digitais também sempre marcam presença no elenco camarote.

De acordo com a enquete realizada pelo portal NE10, entre 15 nomes especulados (confia lista aqui), a web celebridade Inês Brasil é a preferida do público para entrar no BBB 23.

Inês ficou famosa justamente por sua forte vontade de entrar no reality. Seus vídeos de inscrição virilizaram em 2009, quando ela tentou entrar pela primeira vez.

A dona do bordão “alô, alô, vocês sabem quem sou eu?” recebeu 15% dos votos do público.

Fonte/ RádioJornal.ne10.uol