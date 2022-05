REVELAÇÃO FATAL: Homem revela traição a mulher e é golpeado a terçadadas

Noite de Sábado, 14, na Vila Manoel Marques, localizado km 14, na rodovia AC-90, na Transacreana, zona rural de Rio Branco, a revelação de uma traição terminou com agressão física.

Nilsomar Melo, de 44 anos, foi ferido a terçadas pela esposa durante uma noite de bebedeira.

Segundo apuração, Nilsomar e a esposa Merluce Lopes Ferreira, de 45 anos, estavam bebendo dentro da sua própria residência e aconteceu uma discussão, no meio da briga, Nilsomar revelou a esposa que a traiu, a partir desse momento a situação piorou.

Enfurecida com dois tapas que recebeu do marido, Marluce ficou indignada mesmo foi a traição que o marido revelou a ela no momento da briga, foi quando ela pegou um terçado e com forte fúria desferiu duas vezes contra Nilsomar, mas, apenas um acertou a região do ombro.

Mesmo com muita raiva, Marluce foi até a casa do vizinho pedir para que ele ligasse para o SAMU e a mesma não fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi prestar os primeiros atendimentos a vítima.

Policiais militares foram acionados e Marluce foi presa pelo crime de tentativa de homicídio, e em seguida foi encaminhada para a Delegacia de Flagrantes (Defla).

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).