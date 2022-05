Responsáveis por manter a limpeza na cidade são homenageados em Cruzeiro do Sul

Em todo Brasil, o dia do gari é comemorado em 16 de maio. Essa data tem como objetivo homenagear os profissionais, por manterem as ruas, praças e praias limpas de todo lixo gerado naturalmente ou pelo ser humano.

É graças a este trabalho que o cidadão pode viver numa cidade mais limpa e bonita. É muito importante cada pessoa fazer sua parte, descartando o lixo corretamente. Ser gari é uma função desafiadora, pois, além de requerer um bom preparo físico, a profissão também tem seus riscos.

Além dos garis, temos as chamadas margaridas, zeladoras da cidade e também merecedoras da homenagem neste dia tão importante.

Na manhã desta segunda-feira (16), cerca de 180 profissionais e demais equipes de limpeza foram homenageados, em Cruzeiro do Sul, com um café da manhã, um gesto de respeito das autoridades públicas para com os trabalhadores do setor.

A profissional de limpeza, Karina da Cruz, como uma das várias margaridas que atuam diretamente nas ruas da cidade, destacou: “Me sinto valorizada pelo serviço que a gente faz, que é muito importante para a cidade. Quero agradecer a valorização do nosso serviço, nosso novo fardamento.”

Luiz Carlos, responsável pela roçagem, destaca; “é um privilégio estar aqui, juntamente com a equipe dos garis, pois, também fazemos parte da limpeza, dessa família.”

O Conservador de Vias, Matheus Benedito, alerta para a conscientização, quanto à limpeza, afirmando; “Muitas vezes a gente passa limpando as ruas e logo em seguida, o cidadão, em vez de descartar o lixo apropriadamente, descarta na margem da rua, ou deixa o lixo depois que a gente passa. Quando for indicado pelo presidente do bairro, ou alguém próximo, que iremos passar nas ruas, separe seu lixo num local de melhor acesso, para que a equipe possa levar ao lixão.”

Ainda durante a programação, as equipes receberam quites de limpeza, roçadeiras, equipamentos de proteção individual e fardamento. O Secretário de Meio Ambiente do município, Ygor Neves, esteve no local, também em apoio aos profissionais: “No dia do gari, nada melhor do que a gente poder estar comemorando com eles, na entrega de fardamento, equipamento de proteção individual e de novas roçadeiras. É um investimento de aproximadamente R$150 mil. Onde todos os servidores, que trabalham na limpeza pública, incluindo nossos profissionais das vias, estão sendo contemplados. Estamos apresentando dignidade a eles.”

Fonte: Juruá Online