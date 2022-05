Resgate do corpo de sargento no Rio Antimary durou cerca de 40 minutos

O resgate do corpo do 3º Sargento da Polícia Militar José Fernando Silva de Souza, de 47 anos, uma das vítimas da tragédia do Antimary, durou cerca de 40 minutos. O cadáver foi localizado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros do município de Sena Madureira. “Tivemos que cortar os galhos da árvore que estava no leito do rio e iniciamos as buscas”, disse o Cabo Bombeiro Moraes, responsável pela equipe no local.

O sargento Jota Fernando, (nome de guerra na corporação), a esposa Ayla Dutra Fernandes, de 22 anos, e o avô dela, Wilson Bernardino, de 66 anos, estavam em uma embarcação quando foram atingidos por uma árvore de grande porta no Rio Antimary.

A tragédia ocorreu na tarde de quinta-feira, 26, durante uma pescaria em família. Ayla Dutra e o avô foram socorridos, mas a jovem morreu a caminho do Pronto-Socorro de Rio Branco. O idoso Wilson Bernardino teve fratura em uma das pernas.

O militar teve o corpo arrastado para o fundo do rio pelos galhos da árvore. Na hora do acidente chovia com intensidade na região. A Polícia Militar do Acre emitiu nota de pesar.

Nota de pesar

Consternados e com extremo pesar que comunicamos o falecimento do 3° SGT PM JOSÉ FERNANDO SILVA DE SOUZA (47 anos), vítima de um acidente que também vitimou fatalmente sua esposa a senhora Ayla Dutra Fernandes, na noite desta quinta 26/05.

Lamentamos com profundo pesar a precoce partida de nosso irmão e de sua esposa, e registramos à família enlutada, na qual acrescemos todos nossos sócios, os nossos profundos pesar e condolências, sob o rogo de que o Santo Consolador conforte os corações pesarosos por esta imensurável e inesperada perda.

Rio Branco, Acre 27 de maio de 2022

Kalyl Moraes de Aquino – 1° SGT PM

Presidente da AME-AC

Fonte: Acrenews