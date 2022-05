Renato Augusto decide, e Corinthians vence Bragantino para manter liderança

Jogando fora de casa na noite deste domingo (8), o Corinthians venceu o RB Bragantino, por 1 a 0, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2022. O único gol da partida foi marcado por Renato Augusto, já no segundo tempo. Com o resultado, o Timão chegou aos 12 pontos e se manteve na liderança isolada da competição.

Na Live do Corinthians, transmitida pelo UOL Esporte após os jogos do Timão, os jornalistas Vitor Guedes e Ricardo Perrone analisaram o desempenho individual dos jogadores comandados por Vítor Pereira em Bragança Paulista. (Veja as notas abaixo)

Cássio

Vitor Guedes: Foi preciso quando exigido – 7,5

Ricardo Perrone: Foi pouco exigido, mas fez defesas importantes – 7

Rafael Ramos

Vitor Guedes: Foi muito tímido no apoio. Não achei que faltou raça na defesa, mas faltou futebol e posicionamento na defesa – 4

Ricardo Perrone: Tirando a parte aérea, ele foi um cão de guarda na defesa. No ataque, foi um fantasminha – 6

Robson

Vitor Guedes: Sem nota

Ricardo Perrone: Sem nota

Raul Gustavo

Vitor Guedes: Se mostrou correto e seguro – 6,5

Gil

Vitor Guedes: Fez uma atuação segura. Está longe de viver a sua melhor fase, mas é muito útil, principalmente em jogos grandes – 6,5

Bruno Melo

Vitor Guedes: É um jogador muito discreto e comum para jogar no Corinthians. Não comprometeu – 5

Ricardo Perrone: Foi bastante exigido na defesa e não entregou a rapadura. Não teve uma atuação brilhante de um lateral – 5,5

Du Queiroz

Vitor Guedes: Jogou muito bem na marcação e deu uma assistência. Deu conta de jogar com o Cantillo ao seu lado – 7,5

Ricardo Perrone: Cada dia vejo mais evolução nele. Marcou bem, deu assistência e apoiou bem – 8

Cantillo

Vitor Guedes: Não tem nada a ver com o Corinthians. Vive em um mundo diferente – 3

Ricardo Perrone: Jogou no maravilhoso mundo dele. Desatento e errou passes. Ele não se encaixa com o perfil do que o VP quer para o time – 4

Maycon

Vitor Guedes: Entrou e deu uma força para o Du Queiroz – 6

Ricardo Perrone: Nota 5 – 5

Renato Augusto

Vitor Guedes: Fez o gol que decidiu a vitória em uma lance difícil – 8

Ricardo Perrone: Não vinha fazendo uma atuação no seu nível, mas foi padrão Renato Augusto quando teve a chance de finalizar. Decisivo – 8

Gustavo Mosquito

Vitor Guedes: Sem nota

Ricardo Perrone: Sem nota

Gustavo Mantuan

Vitor Guedes: Foi mal, não criou quase nada – 5

Ricardo Perrone: Muito discreto. Precisa participar mais do jogo – 5

Júnior Moraes

Vitor Guedes: Não lembro de nenhuma jogada dele de centroavante – 4

Ricardo Perrone: Nota 5 – 5

Willian

Vitor Guedes: O menos técnico dele é mais do que a maioria. Ele se doou como se fosse um operário – 7,5

Ricardo Perrone: Mais uma baita partida dele. Foi muito exigido para ajudar na marcação, mas fez bem a função. Na frente, fez o que sabe fazer. Falta um parceiro para ele tabelar e acompanhar o seu ritmo – 8,5

Róger Guedes

Vitor Guedes: De novo foi disperso e dando passes bobos. Perdeu algumas chances de finalizar. Se quiser jogar bola, tem talento – 4

Ricardo Perrone: Não acompanhou o raciocínio. Muito abaixo – 4,5

João Victor

Vitor Guedes: Entrou e participou menos que os outros da defesa – 6

Ricardo Perrone: Manteve o padrão da defesa durante a partida – 6

Vítor Pereira

Vitor Guedes: Gostei das alterações e da maneira como o Corinthians brigou pelo resultado. As mudanças dele evitaram o empate, o time se defendeu melhor – 7,5

Ricardo Perrone: Conseguiu com a escalação inicial neutralizar o Bragantino. Fez bem a lição de casa estudando o adversário. Não entendi o motivo de ter colocado o Cantillo, entendi as mexidas, mas acho que o Corinthians ficou muito recuado no final – 6

A próxima edição da Live do Corinthians será na quarta-feira (11), logo após a partida contra a Portuguesa-RJ, pela Copa do Brasil. Você pode acompanhar a live pelo Canal UOL, no app Placar UOL, na página do Corinthians no UOL Esporte ou no canal do UOL Esporte no Youtube.

Fonte/ uol.com